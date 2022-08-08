Велика перемога Байдена. Сенат США підтримав податкову й енергетичну реформу демократів

Сенат США у неділю ухвалив законопроєкт про зниження інфляції (Inflation Reduction Act), спрямований на боротьбу зі зміною клімату, зменшення цін на рецептурні ліки та скорочення дефіциту американського бюджету приблизно на $300 млрд. CNN називає це голосування великою перемогою президента США Джо Байдена та його партії.

Представляючи законопроєкт у п'ятницю, Байден заявив, що він дасть змогу здійснити рекордні інвестиції в екологічну чисту енергетику та гарантує відновлення економічного зростання економіки США.

В енергетичну реформу та боротьбу зі зміною клімату планується інвестувати понад $300 млрд. За словами демократів, ці гроші дозволять до 2030 року зменшити викиди парникових газів у США на 40% проти рівня 2005 року.

"Це те, що потрібно нашій економіці зараз для сильнішого сталого зростання у майбутні роки. За допомогою цих інвестицій ми прискоримо відновлення та гарантуємо, що виробництво, інновації та нові робочі місця, пов'язані з цим законопроєктом, знаходитимуться в Америці", - вважає Байден.

Друге важливе нововведення законопроєкту - право міністра охорони здоров'я щороку погоджувати ціни на певні дорогі ліки для Medicare. Спочатку програма покриватиме 10 препаратів (з 2026 року), а через кілька років їхня кількість поступово збільшиться до 20.

Третій ключовий пункт законопроєкту - встановлення мінімального податку розміром 15% для корпорацій із річним доходом понад $1 млрд. Також вводиться 1%-ий акциз на викуп акцій компаніями, який набере чинності у 2023 році.

Після Сенату законопроєкт ще має підтримати Палата представників, яку контролює Демократична партія.

