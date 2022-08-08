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АНАЛІТИКА

П'ять турецьких банків підключили російську платіжну систему «Мір»

 

П'ять турецьких банків розпочали надавати послуги з обслуговування російської платіжної системи "Мір". Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на заяву Президента Туреччини Реджепа Ердогана, зроблену журналістам у літаку під час повернення з переговорів із Путіним у Сочі.

Ердоган вважає, що робота системи "Мір" у країні, - це полегшення для Туреччини та туристів із РФ.

Президент підтвердив, що під час його візиту до Росії також відбулася зустріч голів центробанків двох країн.

Ердоган додав, що часткова оплата в рублях постачання природного газу з Росії, про що домовилися в Сочі, стане джерелом фінансової підтримки як для Росії, так і для Туреччини.

Хоча Туреччина заявила про свою незгоду із вторгненням Росії в Україну, вона утрималася від приєднання до санкцій США та Європи проти РФ, нагадують в агентстві.

Туреччина також продовжує імпортувати енергію з Росії, яка торік забезпечувала чверть імпорту сирої нафти та близько 45% постачання природного газу.

Водночас, Росія минулого тижня надала Туреччині таку необхідну ліквідність в іноземній валюті, перевівши мільярди доларів турецькій дочірній компанії Росатома для завершення будівництва атомної електростанції на узбережжі Середземного моря, наголошують у Bloomberg.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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