Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Конфлікт у Нагірному Карабаху: Азербайджан заявив про взяття стратегічної висоти

 

Азербайджан заявив про захоплення стратегічної висоти в Нагірному Карабаху - гори Буздух.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AZERTAG.

"У результаті уточнень, здійснених нашими підрозділами на території, гора Буздух і прилеглі висоти перейшли під контроль азербайджанської армії", - пише відомство.

Висота гори Буздух становить 2374 метра. Вона розташована неподалік від села Ванк, який у свою чергу розташований на перетині Кельбаджарського та колишнього Агдереського районів Азербайджану.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що конфлікт між Азербайджаном та Вірменією вкотре загострився 3 серпня.

Також нещодавно президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Росія порушила обіцянку забезпечити вихід вірменських військ з Нагірного Карабаху до червня поточного року.

За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2963
  0,1207
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4560  0,03 0,09 39,5980  0,11 0,27
EUR 38,7900  0,02 0,06 40,1584  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес