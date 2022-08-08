Конфлікт у Нагірному Карабаху: Азербайджан заявив про взяття стратегічної висоти

Азербайджан заявив про захоплення стратегічної висоти в Нагірному Карабаху - гори Буздух.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AZERTAG.

"У результаті уточнень, здійснених нашими підрозділами на території, гора Буздух і прилеглі висоти перейшли під контроль азербайджанської армії", - пише відомство.

Висота гори Буздух становить 2374 метра. Вона розташована неподалік від села Ванк, який у свою чергу розташований на перетині Кельбаджарського та колишнього Агдереського районів Азербайджану.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що конфлікт між Азербайджаном та Вірменією вкотре загострився 3 серпня.

Також нещодавно президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Росія порушила обіцянку забезпечити вихід вірменських військ з Нагірного Карабаху до червня поточного року.