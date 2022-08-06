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Болгарія зупиняє видачу туристичних віз росіянам
23:34 05.08.2022 |
Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.
Про це повідомила асоціація туроператорів Росії (АТОР), передає РБК.
За даними асоціації, про це болгарські дипломати повідомили туроператорів.
Причиною дипломати називають оголошення 5 серпня персонами нон-грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії.
"Через брак співробітників частково призупинили свою роботу консульська служба посольства Росії в Болгарії та генеральне консульство РФ у Варні. Генеральне консульство РФ у Русі призупинило роботу. Генконсульство Болгарії в Єкатеринбурзі тимчасово закрито", - повідомили в АТОР.
Раніше повідомлялося, що посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.
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