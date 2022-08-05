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АНАЛІТИКА

Світова економіка втратить $1 трильйон через російське вторгнення в Україну – The Economist

 

Лише цьогоріч світова економіка втратить 1 трильйон доларів внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це з посиланням на власні розрахунки повідомляє The Economist.

Згідно світового економічний прогноз The Economist Intelligence Unit (EIU) від 15 лютого, у 2022 році світовий ВВП мав зрости на 3,9% після стрибка 2021 року.

За 9 днів після публікації Росія розпочала велику війну проти України. Економічні наслідки війни відтоді відчуваються в усьому світі: світові ціни на сировину злетіли, погіршилися перебої в ланцюжках поставок, інфляція стрибнула в більшості країн світу.

Новий прогноз передбачає, що бойові дії триватимуть принаймні до кінця року. Як наслідок, прогноз глобального зростання погіршили на 1,1 відсоткового пункту до 2,8% у річному вимірі. Іншими словами, війна зменшила цьогорічний прогноз світового ВВП на 1 трильйон доларів.

Зазначається, що інші організації прогнозують подібний шок. Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз глобального зростання на 1,2 в.п. від початкової оцінки в січні до 3,2%.

Серед країн G20 найбільше ВВП "скине" підсанкційна країна-агресор Росія. До кінця 2022 року згідно оцінки її економіка впаде на 10% під тиском санкцій порівняно з їх початковою оцінкою зростання в 2,6%.

Українська економіка зазнає ще більшого удару. У квітні Світовий банк оцінив, що цього року він скоротиться на 45%. Нагадаємо, що оцінка Нацбанку України дещо більш оптимістична - згідно неї ВВП впаде на 33,4% за підсумками року.

Світова економіка втратить $1 трильйон через російське вторгнення в Україну – The Economist

 

Прогнози за ВВП погіршилися для 15 країн G20. У Німеччині - на два відсоткові пункти від початкової оцінки, до 1,3%. Передусім це зумовлено порушенням ланцюгів постачання та сильною залежністю країни від російських енергоносіїв. Прогнозований темп зростання Німеччини є другим найнижчим серед G20, поступаючись лише Росії.

Деяким країнам вдасться, навпаки, наростити темпи зростання. Переглянутий прогноз Саудівської Аравії зріс на три відсоткові пункти до 7,5% - найвищого показника в G20. Прибутки країни від нафти різко зросли завдяки зростанню цін на сировинні товари.

Тим часом прогнози річного зростання для Аргентини та Бразилії - двох найбільших виробників зерна в Латинській Америці - зросли на 1,3 і 1,2 відсоткових пункти відповідно. Тим не менш, очікується, що глобальне зростання сповільниться ще більше в 2023 році.

За матеріалами: Економічна правда
 

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