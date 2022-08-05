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АНАЛІТИКА

Китай скоротив співпрацю зі США в кількох сферах через візит Пелосі на Тайвань

 

Китай у п'ятницю припинив переговори зі США щодо оборони та клімату через погіршення відносин між найбільшими економіками світу після поїздки спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це йдеться в публікації агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Серед заходів, оголошених Китаєм - припинення переговорів із США щодо оборони. Пекін заявив, що скасує діалог із військовими лідерами США.

Крім того, Пекін припинить переговори щодо клімату - це одна зі сфер, де дві країни знайшли спільну мову в останні роки.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін посилив свою багаторічну кампанію тиску на Тайвань після того, як Пелосі стала найвищою чиновницею США за чверть століття, що відвідала острів.

Міністерство закордонних справ Китаю також оголосило про введення персональних санкцій проти Пелосі та її найближчих родичів.
Ключові теги: Китай, США
 

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