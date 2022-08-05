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Путін офіційно заблокував вихід іноземних компаній з Росії
15:58 05.08.2022 |
Російський президент Владімір Путін до кінця 2022 року заборонив компаніям з країн, які сама Росія вважає "недружніми", проводити угоди з акціями зареєстрованих у РФ банків, а також продаж часток у стратегічних компаніях та нафтогазових проєктах "Сахаліні-1" та Харьягінському УРП.
Відповідний указ Путіна опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє Інтерфакс.
Згідно з указом, російський уряд та центробанк протягом 10 днів мають підготувати список російських банків, на які пошириться ця заборона.
При цьому, як випливає із указу, Путін залишив за собою право спеціальним рішенням дозволити продаж акцій.
Крім того, указ до кінця 2022 року забороняє укладання угод з купівлі та продажу часток у компаніях, включених до переліку стратегічних підприємств та акціонерних товариств.
Під дію указу також підпадають частки участі в угодах про розподіл продукції (УРП) "Сахалін-1" та Харьягінському УРП, а також частки в компаніях-виробниках обладнання для паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), що надають послуги з сервісного обслуговування та ремонту такого обладнання.
У переліку також виробники та постачальники теплової та електричної енергії, компанії з переробки нафти та нафтової сировини та виробництва продуктів їх переробки.
Як повідомлялося, раніше у Мінфіні РФ завили, що Росія заблокує вихід іноземних банків з російських активів у відповідь на санкції, запроваджені щодо російських банків та їх дочірніх підрозділів за кордоном.
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