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Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей
13:32 05.08.2022 |
Греція видала Сполученим Штатам Америки громадянина Росії Олександра Вінника, який підозрюється у відмиванні великої суми грошей через криптобіржу BTC-e. Про це пише місцеве видання Екатерміні.
Вінник, відомий під прізвиськом "містер Біткоїн", знаходиться під вартою з липня 2017 року, коли його затримали під час відпочинку в Греції.
Тоді повідомлялося, що влада США вважає Вінника ключовою фігурою групи, яка причетна до відмивання близько $4 млрд через російськомовну криптовалютну біржу BTC-e. Внаслідок цих дій постраждали зокрема американські громадяни, стверджував мін'юст США.
Американське слідство вважає, що Віннік особисто може бути причетний до пограбування японського криптообмінника Mt.Gox у 2014 році. За версією правоохоронних органів США, росіянин отримав гроші в результаті кібератаки на біржу і зміг відмити їх через BTC-e і Tradehill.
Після арешту Винника криптобіржа BTC-e припинила роботу, а потім ненадовго перезапустилась під назвою WEX. У кінці 2018 році WEX припинив роботу, не повернувши гроші клієнтам.
У 2020 році Греція видала Винника Франції, де його засудили до позбавлення волі за розповсюдження віруса-вимагача Locky. Після відсидки Винника на початку цього тижня повернули до Греції, звідки його літаком відправили до США.
Операція проводилась в умовах суворої секретності та була санкціонована Верховним судом Греції.
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