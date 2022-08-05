Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей

Греція видала Сполученим Штатам Америки громадянина Росії Олександра Вінника, який підозрюється у відмиванні великої суми грошей через криптобіржу BTC-e. Про це пише місцеве видання Екатерміні.

Вінник, відомий під прізвиськом "містер Біткоїн", знаходиться під вартою з липня 2017 року, коли його затримали під час відпочинку в Греції.

Тоді повідомлялося, що влада США вважає Вінника ключовою фігурою групи, яка причетна до відмивання близько $4 млрд через російськомовну криптовалютну біржу BTC-e. Внаслідок цих дій постраждали зокрема американські громадяни, стверджував мін'юст США.

Американське слідство вважає, що Віннік особисто може бути причетний до пограбування японського криптообмінника Mt.Gox у 2014 році. За версією правоохоронних органів США, росіянин отримав гроші в результаті кібератаки на біржу і зміг відмити їх через BTC-e і Tradehill.

Після арешту Винника криптобіржа BTC-e припинила роботу, а потім ненадовго перезапустилась під назвою WEX. У кінці 2018 році WEX припинив роботу, не повернувши гроші клієнтам.

У 2020 році Греція видала Винника Франції, де його засудили до позбавлення волі за розповсюдження віруса-вимагача Locky. Після відсидки Винника на початку цього тижня повернули до Греції, звідки його літаком відправили до США.

Операція проводилась в умовах суворої секретності та була санкціонована Верховним судом Греції.