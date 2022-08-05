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АНАЛІТИКА

Найбільша інвесткомпанія світу BlackRock закриє свій фонд російських цінних паперів

 

Міжнародна інвестиційна компанія BlackRock, найбільша у світі за розміром активів під управлінням, розпочала процес закриття великого біржового фонду російських цінних паперів Russia ETF.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що BlackRock із 17 серпня розпочне ліквідацію свого біржового фонду російських цінних паперів Russia ETF.

При цьому, ліквідація може зайняти "тривалий період часу", як мінімум до кінця 2023 року, повідомила BlackRock.

"Це перший великий ETF з російськими паперами, який буде закрито у США. Доходи від кількох активів Russia ETF, які можуть бути ліквідовані, розподілять між акціонерами.

Більшість активів фонду нині не можна продати через санкцій чи зупинки торгів на біржах", - пише агентство із посиланням на заяву компанії.

На піку, у 2018 році, вартість активів у Russia ETF перевищувала $800 млн, проте їхня ціна практично обнулилася в березні.

Як писала Financial Times, BlackRock зазнала збитків у розмірі близько $17 млрд.

На кінець січня клієнти компанії володіли російськими паперами на $18,2 млрд, але 28 лютого BlackRock повідомила, що вартість російських активів впала до $1 млрд.

Після 31 грудня 2023 року, якщо фонд не зможе ліквідувати свої активи, BlackRock може припинити діяльність фонду в будь-який час. Але в акціонерів не буде гарантії отримання доходів, пов'язаних із російськими цінними паперами та депозитарними розписками.

Russia ETF переважно володіє російськими звичайними акціями, продаж яких російський уряд заборонив іноземцям, а також депозитарними розписками, торгівля якими наразі припинена на біржах США та Британії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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