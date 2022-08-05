Фінансові новини
- |
- 05.08.22
- |
- 13:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільша інвесткомпанія світу BlackRock закриє свій фонд російських цінних паперів
12:19 05.08.2022 |
Міжнародна інвестиційна компанія BlackRock, найбільша у світі за розміром активів під управлінням, розпочала процес закриття великого біржового фонду російських цінних паперів Russia ETF.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.
Зазначається, що BlackRock із 17 серпня розпочне ліквідацію свого біржового фонду російських цінних паперів Russia ETF.
При цьому, ліквідація може зайняти "тривалий період часу", як мінімум до кінця 2023 року, повідомила BlackRock.
"Це перший великий ETF з російськими паперами, який буде закрито у США. Доходи від кількох активів Russia ETF, які можуть бути ліквідовані, розподілять між акціонерами.
Більшість активів фонду нині не можна продати через санкцій чи зупинки торгів на біржах", - пише агентство із посиланням на заяву компанії.
На піку, у 2018 році, вартість активів у Russia ETF перевищувала $800 млн, проте їхня ціна практично обнулилася в березні.
Як писала Financial Times, BlackRock зазнала збитків у розмірі близько $17 млрд.
На кінець січня клієнти компанії володіли російськими паперами на $18,2 млрд, але 28 лютого BlackRock повідомила, що вартість російських активів впала до $1 млрд.
Після 31 грудня 2023 року, якщо фонд не зможе ліквідувати свої активи, BlackRock може припинити діяльність фонду в будь-який час. Але в акціонерів не буде гарантії отримання доходів, пов'язаних із російськими цінними паперами та депозитарними розписками.
Russia ETF переважно володіє російськими звичайними акціями, продаж яких російський уряд заборонив іноземцям, а також депозитарними розписками, торгівля якими наразі припинена на біржах США та Британії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей
|Китай ухилився від відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського
|Найбільша інвесткомпанія світу BlackRock закриє свій фонд російських цінних паперів
|Переговори щодо Іранської ядерної угоди породили ще більшу невизначеність - Bloomberg
|41% німців підтримують будівництво нових АЕС
|Пашинян заговорив про альтернативу російським «миротворцям»
Бізнес
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі