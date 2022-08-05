41% німців підтримують будівництво нових АЕС

На тлі енергетичної кризи все більше німців стають відкриті до ширшого використання атомної енергетики.

Такими є результати опитування Civey для Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Так, 78%опитаних висловилися за продовження експлуатації трьох німецьких АЕС, які все ще працюють, до літа 2023 року - варіант, який обговорюється політиками. Навіть серед прихильників Зелених є незначна більшість прихильників такого кроку.

Водночас існує широка згода залишити інші реактори підключеними до мережі на набагато довший термін. 67% опитаних висловилися за те, щоб атомні електростанції працювали ще п'ять років. Лише 27% однозначно відкинули це. Особливо багато прихильників ХДС/ХСС, Вільної демократичної партії та "Альтернативи для Німеччини" виступали за продовження термінів експлуатації АЕС на кілька років.

Навіть на запитання, чи варто Німеччині будувати нові атомні електростанції, що майже ніколи не обговорювалося політиками, 41%респондентів відповіли ствердно. 52%висловилися проти таких новобудов. Підтримка будівництва нових АЕС була особливо високою серед прихильників ХДС/ХСС та "Альтернативи для Німеччини. Серед Зелених було чимало противників нового будівництва.

Civey опитав близько 5000 людей онлайн 2 і 3 серпня.