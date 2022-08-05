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Пашинян заговорив про альтернативу російським «миротворцям»
10:59 05.08.2022 |
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про необхідність шукати альтернативи російським "миротворцям" у Нагірному Карабаху, якщо їхнє перебування не виконує своєї задачі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн"
Пашинян почав виступ з того, що присутність російських миротворців у Нагірному Карабаху є ключовим фактором забезпечення безпеки карабаських вірмен.
"Захоплення Азербайджаном сіл Хцаберд і Хін Тагер 11 грудня 2020 року й захоплення у полон вірменських військових за присутності й ігнорування російських миротворців, далі захоплення села Парух у Нагірному Карабаху 24 березня 2022 року, знов таки за присутності російських миротворців, все частіші порушення режиму припинення вогню уздовж лінії зіткнення, випадки фізичного й психологічного залякування вірмен Нагірного Карабаху за присутності миротворців просто неприпустимі. У цьому контексті вкрай важливо уточнити деталі миротворчої операції у Нагірному Карабаху", - сказав Нікол Пашинян.
Він зауважив, що якщо безпека на лінії зіткнення не забезпечується у тристоронньому форматі, варто подумати "про запуск інших міжнародних механізмів".
Як повідомлялося, 3 серпня Азербайджан повідомив про взяття кількох висот у Нагірному Карабаху.
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