Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пашинян заговорив про альтернативу російським «миротворцям»

 

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про необхідність шукати альтернативи російським "миротворцям" у Нагірному Карабаху, якщо їхнє перебування не виконує своєї задачі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн"

Пашинян почав виступ з того, що присутність російських миротворців у Нагірному Карабаху є ключовим фактором забезпечення безпеки карабаських вірмен.

"Захоплення Азербайджаном сіл Хцаберд і Хін Тагер 11 грудня 2020 року й захоплення у полон вірменських військових за присутності й ігнорування російських миротворців, далі захоплення села Парух у Нагірному Карабаху 24 березня 2022 року, знов таки за присутності російських миротворців, все частіші порушення режиму припинення вогню уздовж лінії зіткнення, випадки фізичного й психологічного залякування вірмен Нагірного Карабаху за присутності миротворців просто неприпустимі. У цьому контексті вкрай важливо уточнити деталі миротворчої операції у Нагірному Карабаху", - сказав Нікол Пашинян.

Він зауважив, що якщо безпека на лінії зіткнення не забезпечується у тристоронньому форматі, варто подумати "про запуск інших міжнародних механізмів".

Як повідомлялося, 3 серпня Азербайджан повідомив про взяття кількох висот у Нагірному Карабаху.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2104
  0,0384
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0247  1,15 2,94 39,3611  0,78 1,94
EUR 38,3653  1,20 3,03 39,8337  1,08 2,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес