Російських пілотів просять якнайменше користуватися гальмами. Це зменшить знос та продовжить ресурс

Як повідомляє Aviatorshina, російські авіакомпанії рекомендували пілотам поменше використовувати гальма при посадці та рулюванні, щоб зменшити знос і продовжити ресурс.

Компанія S7 Airlines рекомендувала пілотам літаків Airbus на пробігу застосовувати режим малого реверсу (REV IDLE) та не використовувати автоматичне гальмування (Autobrake), якщо стан та довжина злітно-посадкової смуги (ВПП) дозволяють це зробити.

«Уральські авіалінії» порадили пілотам виконувати посадку без застосування автоматичного гальмування тільки на довгих ЗПС, мінімізувати кількість натискань на гальмівні педалі, уникати інтенсивного гальмування, а на стоянці вимикати гальмо стоянки, переконавшись в установці колодок.

Авіакомпанія «Росія» рекомендувала пілотам уникати кермування із затиснутими гальмами, не прагнути звільнити ЗПС по найближчій «руліжці». При пробігу їм потрібно використовувати реверс тяги без затримки, щоб звести до мінімуму нагрівання та знос гальм, а також Autobrake відповідно до стану ЗПС. Це дозволить виключити створення надлишкового тиску в гальмах і сприятиме рівномірному розподілу зусиль по гальмівним пристроям.

У лоукостера «Перемога» знос гальм залежить від тривалості пробігу та гальмування, а не від кількості натискань, тому пілотам, навпаки, рекомендують вдаватися до інтенсивного гальмування (Autobrake 3) з використанням реверсу при штатних оборотах двигунів (Detent 2), щоб зменшити довжину пробігу .

Один із льотчиків «Аерофлоту» підтвердив, що компанія не випускала письмових рекомендацій, але усно попросила пілотів економніше використовувати гальма, а на довгих ЗПС «можна і без них».

Також рекомендації було надано і авіадиспетчерам, яких попросили робити збільшені інтервали на посадці, щоб літаки встигали звільняти ЗПС.