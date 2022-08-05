Фінансові новини
- |
- 05.08.22
- |
- 13:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Продажі нових автомобілів в Росії впали в 4 рази
09:54 05.08.2022 |
Продажі нових легкових автомобілів в Росії за підсумками липня 2022 року зменшилися у чотири рази порівняно з липнем минулого року і склали 35 583 штуки.
Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на дані агентства "Автостат".
Лідером ринку залишається російська LADA (10 400 нових легкових автомобілів). Свої позиції в трійці лідерів поки що зберігають корейські бренди Kia (4004 штуки) та Hyundai (3397 штук), але їхня частка знижується.
Найбільше в річному обчисленні впали продажі німецької BMW (мінус 94,3%). Водночас в РФ збільшуються продажі китайських авто - одразу три китайські марки в липні різко наростили частку ринку: Chery (з 2,9% до 7,2%), Geely (з 1,8% до 6,5%), Haval (з 2,4% до 6,1%).
Загалом у січні-липні 2022 року в РФ придбали 387 712 нових легкових машин - на 58,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
У модельному рейтингу за підсумками липня перші дві позиції займають LADA Granta та Vesta, яким сумарно належить близько чверті ринку (18,3% та 6% відповідно).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китай ухилився від відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського
|Найбільша інвесткомпанія світу BlackRock закриє свій фонд російських цінних паперів
|Переговори щодо Іранської ядерної угоди породили ще більшу невизначеність - Bloomberg
|41% німців підтримують будівництво нових АЕС
|Пашинян заговорив про альтернативу російським «миротворцям»
|Продажі нових автомобілів в Росії впали в 4 рази
Бізнес
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними