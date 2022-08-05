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АНАЛІТИКА

ООН: Північна Корея готується до першого з 2017 року ядерного випробування

ООН: Північна Корея готується до першого з 2017 року ядерного випробування

 

За даними ООН, Північна Корея готується провести перше з 2017 випробування ядерної зброї. В останні місяці було помічено будівельні роботи на підземному випробувальному полігоні на півночі країни. Про це повідомляє у п'ятницю, 5 серпня, агентство dpa з посиланням на конфіденційну доповідь ООН.

"Роботи на ядерному полігоні "Пунгері" прокладають шлях для проведення додаткових ядерних випробувань з метою розробки ядерної зброї", - йдеться у доповіді. Як зазначає ООН, супутникові знімки цього місця свідчать, що КНДР ремонтує мережу тунелів у "Пунгері", а також відновлює споруди, що були знесені у 2018 році під час переговорів із США.

Спостерігачі вже кілька місяців висловлюють стурбованість, що Північна Корея після численних ракетних випробувань може провести перше за п'ять років випробування ядерної зброї. У червні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) також зафіксувало активність на полігоні "Пунгері", де КНДР провела шість ядерних випробувань із 2006 по 2017 роки.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: КНДР
 

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