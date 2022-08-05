Фінансові новини
- |
- 05.08.22
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Японія надасть Україні фургони та безпілотники
23:01 04.08.2022 |
Уряд Японії анонсував черговий пакет допомоги Україні - фургони та безпілотники.
Про це у четвер повідомила пресслужба Міністерства оборони Японії, передає Укрінформ.
"Цього разу, враховуючи потреби української сторони, ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники", - йдеться у повідомленні.
При цьому нагадується, що раніше Міністерство оборони та Сили самооборони Японії передавали Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми (хімічного - ред.) захисту, невеликі дрони тощо.
"Міністерство оборони та Сили самооборони й далі реалізуватимуть допомогу Україні в межах своїх можливостей", - зазначають в японському військовому відомстві.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство оборони Японії надало Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в рамках допомоги Україні в протистоянні російській військовій агресії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
ТОП-НОВИНИ
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
|Кабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпорту, - Железняк
|Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Конфлікт у Нагірному Карабаху: чи є загроза для нової війни?
|Японія надасть Україні фургони та безпілотники
|Члени НАТО працюють з оборонними компаніями, щоб збільшити поставки зброї Україні
|Агентство S&P визнало дефолт Білорусі
|Північна Македонія подарувала Україні чотири літаки, куплені у неї ж 21 рік тому
|Польща побудує електронний бар'єр на кордоні з Росією
Бізнес
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м