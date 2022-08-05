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АНАЛІТИКА

Японія надасть Україні фургони та безпілотники

 

Уряд Японії анонсував черговий пакет допомоги Україні - фургони та безпілотники.

Про це у четвер повідомила пресслужба Міністерства оборони Японії, передає Укрінформ.

"Цього разу, враховуючи потреби української сторони, ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники", - йдеться у повідомленні.

При цьому нагадується, що раніше Міністерство оборони та Сили самооборони Японії передавали Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми (хімічного - ред.) захисту, невеликі дрони тощо.

"Міністерство оборони та Сили самооборони й далі реалізуватимуть допомогу Україні в межах своїх можливостей", - зазначають в японському військовому відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство оборони Японії надало Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в рамках допомоги Україні в протистоянні російській військовій агресії.
Ключові теги: Японія
 

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