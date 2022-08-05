Північна Македонія подарувала Україні чотири літаки, куплені у неї ж 21 рік тому

Чотири військові літаки Су-25, які Північна Македонія купила в України під час конфлікту в 2001 році за EUR4 млн і ще в 2004 році планувала продати, днями були передані Україні в дар, повідомляє північно-македонське видання MKD.

Водночас, Міністерство оборони Північної Македонії не спростувало і не підтвердило цю інформацію виданню. "Точні деталі усіх трьох рішень, їх зміст та пояснення будуть розсекречені та опубліковані прозоро. Ухвалені досі рішення не знижують боєздатність нашої армії", - відповіли виданню у відомстві на запитання, чи вірна інформація про те, що після танків Північна Македонія також передала Україні військові літаки "Су".

У червні у місцевій партії "Левиця" заявили з посиланням на власні джерела, що літаки "Су-25" перевіряються та ремонтуються на військовому аеродромі. "За отриманою інформацією, ремонти здійснюють українські військові інженери, що свідчить про те, що це робиться для їх доставки в Україну як дар з нашого боку, для того, щоб вони були готові до використання на фронті", - заявили в партії.

Під час конфлікту в червні 2001 року Македонія купила в України чотири бойові літаки Су-25: три одномісні та один двомісний, призначені для підтримки піхоти. Тоді вони здійснили кілька бойових вильотів. Навесні 2003 року Міністерство оборони Македонії заявило, що потреби у бойових літаках у складі Збройних сил більше немає, і 2004 року літаки були законсервовані та підготовлені до продажу. У 2011 році відомство знову задумалося про модернізацію "Су-25" за стандартами НАТО, але ця ідея не була втілена, пише видання.

Раніше влада Північної Македонії повідомила про безоплатну передачу Україні танків Т-72 після того, як у соціальних мережах з'явилися кадри колон військової техніки, що рухаються. "Це танки, які входять до складу танкового батальйону Сухопутних військ, який планується розформувати. Йдеться про танки третього покоління, які з розвитком технологій через кілька років стануть неконкурентоспроможними та несумісними з нашими запитами на постачання із західної платформи", - повідомило північно македонське оборонне відомство.