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Польща побудує електронний бар'єр на кордоні з Росією
16:55 04.08.2022 |
Польща планує побудувати електронний бар'єр на кордоні з Калінінградською областю. Будівництво розпочнуть наприкінці поточного року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TVN24.
За словами речника прикордонної служби Ганни Михальської, бар'єр побудують як на ділянці кордону з Калінінградською областю, так і на прикордонній річці Буг. Будівництво периметра має розпочатися наприкінці цього року.
Також Михальська додала, що планується будівництво електронного бар'єра на польсько-білоруському кордоні. Наразі там вже зведені стовпи з камерами.
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