Польща побудує електронний бар'єр на кордоні з Росією

Польща планує побудувати електронний бар'єр на кордоні з Калінінградською областю. Будівництво розпочнуть наприкінці поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TVN24.

За словами речника прикордонної служби Ганни Михальської, бар'єр побудують як на ділянці кордону з Калінінградською областю, так і на прикордонній річці Буг. Будівництво периметра має розпочатися наприкінці цього року.

Також Михальська додала, що планується будівництво електронного бар'єра на польсько-білоруському кордоні. Наразі там вже зведені стовпи з камерами.