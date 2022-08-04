Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна з краденим РФ українським зерном

Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна "Laodecia", яке перевозить крадену Росією українську сільськогосподарську продукцію.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням суду Тріполі (Ліван) зняти арешт із сирійського судна "Laodecia", яке перевозить крадену росією українську сільськогосподарську продукцію. Незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України.

Україна завжди докладала зусиль задля підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року. Українські поставки продовольства не припинялися навіть після початку повномасштабної збройної агресії росії проти України. Після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану", - йдеться у позиції МЗС.

"Ба більше, враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, в координації з українськими власниками незаконно вивезеного вантажу ліванській стороні було запропоновано реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною", - додали в міністерстві.

Там наголосили, що рішення ліванського суду дозволяє судну "Laodecia", яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів з тимчасово окупованих територій України, безперешкодно покинути порт Тріполі з вкраденим українським борошном та ячменем.

"Зазначене рішення фактично заохочує росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера", - підкреслили в МЗС.

Там закликали ліванську сторону скасувати рішення щодо знаття арешту із судна "Laodecia" та "вжити заходів задля попередження подальших спроб використовувати Ліван для оборудок із краденими українськими зерновими".

Нагадаємо:

Україна запропонувала Лівану придбати крадений в Україні ячмінь та пшеничне борошно, яке вкрали окупанти та транспортували на сирійських суднах.

Раніше Ліван наклав арешт на судно, завантажене ячмінним та пшеничним борошном, на час розслідування походження вантажу, яке могло бути викрадено російськими окупантами в Україні.

Посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.