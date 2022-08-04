Фінансові новини
- |
- 04.08.22
- |
- 20:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна з краденим РФ українським зерном
16:33 04.08.2022 |
Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна "Laodecia", яке перевозить крадену Росією українську сільськогосподарську продукцію.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.
"Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням суду Тріполі (Ліван) зняти арешт із сирійського судна "Laodecia", яке перевозить крадену росією українську сільськогосподарську продукцію. Незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України.
Україна завжди докладала зусиль задля підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року. Українські поставки продовольства не припинялися навіть після початку повномасштабної збройної агресії росії проти України. Після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану", - йдеться у позиції МЗС.
"Ба більше, враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, в координації з українськими власниками незаконно вивезеного вантажу ліванській стороні було запропоновано реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною", - додали в міністерстві.
Там наголосили, що рішення ліванського суду дозволяє судну "Laodecia", яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів з тимчасово окупованих територій України, безперешкодно покинути порт Тріполі з вкраденим українським борошном та ячменем.
"Зазначене рішення фактично заохочує росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера", - підкреслили в МЗС.
Там закликали ліванську сторону скасувати рішення щодо знаття арешту із судна "Laodecia" та "вжити заходів задля попередження подальших спроб використовувати Ліван для оборудок із краденими українськими зерновими".
Нагадаємо:
Україна запропонувала Лівану придбати крадений в Україні ячмінь та пшеничне борошно, яке вкрали окупанти та транспортували на сирійських суднах.
Раніше Ліван наклав арешт на судно, завантажене ячмінним та пшеничним борошном, на час розслідування походження вантажу, яке могло бути викрадено російськими окупантами в Україні.
Посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
|Кабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпорту, - Железняк
|Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії
|Мінфін пропонує переглянути податкові пільги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща побудує електронний бар'єр на кордоні з Росією
|ЄС планує до вересня виділити Україні 8 млрд євро допомоги
|Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна з краденим РФ українським зерном
|Оптимізм заможних інвесторів впав до мінімуму від початку пандемії - опитування UBS
|Естонія проведе консультації з Литвою і Латвією про перехід на європейську залізничну колію
|Польща заповнила газові сховища на 100%
|Росіяни знайшли форму власності британських компаній, на яку не поширюються санкції
Бізнес
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м