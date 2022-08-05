Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Агентство S&P визнало дефолт Білорусі

 

Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило суверенний кредитний рейтинг Білорусі в іноземній валюті до SD/SD (обмежений дефолт). Рейтинг випуску єврооблігацій 2027 рік знижений до D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.

Рейтинг знижено, оскільки уряд Білорусі не виплатив купонний дохід у розмірі близько 23 млн доларів за єврооблігаціями 2027 року, номінованими в доларах США.

"У встановлений термін, 29 червня 2022 року, уряд здійснив платіж у білоруських рублях, валюті, не передбаченій початковими умовами облігації, на рахунок, відкритий в одному з білоруських банків. З того часу влада намагається встановити альтернативні шляхи виплати доларового боргу", - йдеться в повідомленні.

За даними агентства, Білорусь зіткнулася з технічними труднощами при виплаті боргу в іноземній валюті, який вона заборгувала деяким кредиторам, з початку російсько-українського військового конфлікту, а міжнародні санкції, що послідували за цим, позбавили або значно обмежили доступ білоруської влади до світової фінансової інфраструктури.

Канали оплати доларового боргу, включаючи єврооблігації, більше не доступні для уряду, відзначають в S&P.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2104
  0,0384
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0247  1,15 2,94 39,3611  0,78 1,94
EUR 38,3653  1,20 3,03 39,8337  1,08 2,63

Міжбанківський ринок на вчора, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес