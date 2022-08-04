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АНАЛІТИКА

Естонія проведе консультації з Литвою і Латвією про перехід на європейську залізничну колію

 

Естонія починає формувати свою точку зору на пропозицію Європейської комісії про перехід на єдину залізничну колію по всій Європі та вважає за необхідне провести консультації щодо цього з Литвою і Латвією.

Про це сказав керівник відділу розвитку транспорту та інвестицій Міністерства економіки та комунікацій Естонії Індрек Гайлан у програмі "Uudis+", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У країнах Балтії та Фінляндії використовується так звана російська колія, шириною 1520 мм (у Фінляндії - 1524 мм). Ширина єдиної колії, рекомендована Європейською комісією та використовувана здебільшого у Європі, становить 1435 мм.

За словами Гайлана, за пропозицією комісії стоїть бажання відокремити Росію та Білорусь від загальноєвропейської транспортної мережі та додати до неї Україну та Молдову.

Гайлан зазначив, що обговорення з Єврокомісією розпочнуться восени, а поки що формулюється позиція Естонії. Однак насамперед необхідно отримати інформацію з цього питання від Латвії та Литви, сказав він.

"Ми маємо обговорити це питання з Латвією та Литвою, оскільки встановлювати європейську колію в одній Естонії - не найкраща ідея", - сказав Гайлан.

Міністр транспорту Фінляндії Тімо Харакка заявив у вівторок, що прохання Європейської комісії про зміну ширини колії необґрунтоване, і у Фінляндії має залишитися нинішня колія.
 

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