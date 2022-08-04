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Естонія проведе консультації з Литвою і Латвією про перехід на європейську залізничну колію
13:18 04.08.2022 |
Естонія починає формувати свою точку зору на пропозицію Європейської комісії про перехід на єдину залізничну колію по всій Європі та вважає за необхідне провести консультації щодо цього з Литвою і Латвією.
Про це сказав керівник відділу розвитку транспорту та інвестицій Міністерства економіки та комунікацій Естонії Індрек Гайлан у програмі "Uudis+", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
У країнах Балтії та Фінляндії використовується так звана російська колія, шириною 1520 мм (у Фінляндії - 1524 мм). Ширина єдиної колії, рекомендована Європейською комісією та використовувана здебільшого у Європі, становить 1435 мм.
За словами Гайлана, за пропозицією комісії стоїть бажання відокремити Росію та Білорусь від загальноєвропейської транспортної мережі та додати до неї Україну та Молдову.
Гайлан зазначив, що обговорення з Єврокомісією розпочнуться восени, а поки що формулюється позиція Естонії. Однак насамперед необхідно отримати інформацію з цього питання від Латвії та Литви, сказав він.
"Ми маємо обговорити це питання з Латвією та Литвою, оскільки встановлювати європейську колію в одній Естонії - не найкраща ідея", - сказав Гайлан.
Міністр транспорту Фінляндії Тімо Харакка заявив у вівторок, що прохання Європейської комісії про зміну ширини колії необґрунтоване, і у Фінляндії має залишитися нинішня колія.
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