Польща заповнила газові сховища на 100%

Польща повністю готова до опалювального сезону. За словами міністерки клімату та навколишнього середовища Польщі Анни Москви, країна заповнила свої підземні сховища на 100% і забезпечила ритмічний імпорт газу. "Цієї зими буде тепло", - сказала вона в ефірі Polsat News.

"Ми упевнені у цьому сезоні. По-перше, у нас уже є 100% газу у сховищах і усі постачання газу - попри те що коїться з Північним потоком-1, відбуваються. Те саме і з вугіллям", - сказала міністерка.

За її словами, Польща гарантовано забезпечена газом до кінця 2022 року і послідовно веде роботу для укладання контрактів на 2023 рік.

"Один контракт з данським партнером Ørsted підписано на 6 млрд кубометрів, власне видобування - близько 3 млрд кубометрів. Ведуться переговори щодо наступних - як середньострокових, так і довгострокових",- розказала Анна Москва.