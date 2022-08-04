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Польща заповнила газові сховища на 100%
12:34 04.08.2022 |
Польща повністю готова до опалювального сезону. За словами міністерки клімату та навколишнього середовища Польщі Анни Москви, країна заповнила свої підземні сховища на 100% і забезпечила ритмічний імпорт газу. "Цієї зими буде тепло", - сказала вона в ефірі Polsat News.
"Ми упевнені у цьому сезоні. По-перше, у нас уже є 100% газу у сховищах і усі постачання газу - попри те що коїться з Північним потоком-1, відбуваються. Те саме і з вугіллям", - сказала міністерка.
За її словами, Польща гарантовано забезпечена газом до кінця 2022 року і послідовно веде роботу для укладання контрактів на 2023 рік.
"Один контракт з данським партнером Ørsted підписано на 6 млрд кубометрів, власне видобування - близько 3 млрд кубометрів. Ведуться переговори щодо наступних - як середньострокових, так і довгострокових",- розказала Анна Москва.
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