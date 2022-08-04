Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща заповнила газові сховища на 100%

 

Польща повністю готова до опалювального сезону. За словами міністерки клімату та навколишнього середовища Польщі Анни Москви, країна заповнила свої підземні сховища на 100% і забезпечила ритмічний імпорт газу. "Цієї зими буде тепло", - сказала вона в ефірі Polsat News.

"Ми упевнені у цьому сезоні. По-перше, у нас уже є 100% газу у сховищах і усі постачання газу - попри те що коїться з Північним потоком-1, відбуваються. Те саме і з вугіллям", - сказала міністерка.

За її словами, Польща гарантовано забезпечена газом до кінця 2022 року і послідовно веде роботу для укладання контрактів на 2023 рік.

"Один контракт з данським партнером Ørsted підписано на 6 млрд кубометрів, власне видобування - близько 3 млрд кубометрів. Ведуться переговори щодо наступних - як середньострокових, так і довгострокових",- розказала Анна Москва.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2104
  0,0384
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0247  1,15 2,94 39,3611  0,78 1,94
EUR 38,3653  1,20 3,03 39,8337  1,08 2,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес