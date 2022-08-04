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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Влада Куби значно послабила офіційний курс песо до долара

 

Центральний банк Куби повідомив про зниження фіксованого обмінного курсу національної валюти із 24 до 120 песо за долар США.

"Новий офіційний обмінний курс для населення та недержавних підприємств складе 120 кубинських песо за один долар США", - йдеться у повідомленні у блозі ЦБ Куби у Twitter.

Згідно з інформацією центрального банку, з 4 серпня розпочнуться операції з купівлі готівкової валюти, включаючи долар США, а також перекази з валютних рахунків на рахунки в національній валюті за новим обмінним курсом.

Рішення монетарної влади острова усуває дисбаланс, що існував на валютному ринку, коли одночасно з офіційним курсом на рівні 24 песо за долар діяв "реальний" курс, яким можна було неофіційно обміняти готівкову валюту у приватних осіб. Вартість одного долара під час продажу "з рук" становила від 80 до 100 песо.

Віце-прем'єр та голова Департаменту економіки та планування Куби Алехандро Хіль Фернандес, коментуючи рішення уряду, заявив про необхідність повернути у правове поле обіг валюти у країні.

"Стратегічна мета полягає в тому, щоб ми працювали в економіці в кубинських песо, але з обмінним курсом, який гарантує внутрішню конвертованість валюти та дає реальну купівельну спроможність", - сказав чиновник у ході виступу, який транслював телеканал Caribe.
 

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