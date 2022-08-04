Фінансові новини
- |
- 04.08.22
- |
- 08:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Влада Куби значно послабила офіційний курс песо до долара
08:50 04.08.2022 |
Центральний банк Куби повідомив про зниження фіксованого обмінного курсу національної валюти із 24 до 120 песо за долар США.
"Новий офіційний обмінний курс для населення та недержавних підприємств складе 120 кубинських песо за один долар США", - йдеться у повідомленні у блозі ЦБ Куби у Twitter.
Згідно з інформацією центрального банку, з 4 серпня розпочнуться операції з купівлі готівкової валюти, включаючи долар США, а також перекази з валютних рахунків на рахунки в національній валюті за новим обмінним курсом.
Рішення монетарної влади острова усуває дисбаланс, що існував на валютному ринку, коли одночасно з офіційним курсом на рівні 24 песо за долар діяв "реальний" курс, яким можна було неофіційно обміняти готівкову валюту у приватних осіб. Вартість одного долара під час продажу "з рук" становила від 80 до 100 песо.
Віце-прем'єр та голова Департаменту економіки та планування Куби Алехандро Хіль Фернандес, коментуючи рішення уряду, заявив про необхідність повернути у правове поле обіг валюти у країні.
"Стратегічна мета полягає в тому, щоб ми працювали в економіці в кубинських песо, але з обмінним курсом, який гарантує внутрішню конвертованість валюти та дає реальну купівельну спроможність", - сказав чиновник у ході виступу, який транслював телеканал Caribe.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпорту, - Железняк
|Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії
|Мінфін пропонує переглянути податкові пільги
|Пошук зрадників. Чи зможе ОП списати всі провали через початок війни на СБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сенат США схвалив приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО
|Влада Куби значно послабила офіційний курс песо до долара
|Гутерреш закликає оподаткувати надприбутки нафтогазових компаній в умовах енергокризи
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
|Операція «Відплата»: Азербайджан повідомив про взяття кількох висот у Нагірному Карабаху
|Росія знайшла новий спосіб обходити санкції Заходу щодо нафти – Bloomberg
Бізнес
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд