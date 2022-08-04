Гутерреш закликає оподаткувати надприбутки нафтогазових компаній в умовах енергокризи

Стрімке зростання цін на енергоносії, спричинене війною росії проти України, погіршує умови життя сотень мільйонів людей.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час брифінгу групи з реагування на глобальну кризу з питань продовольства, енергетики і фінансів, передає Укрінформ.

Він назвав аморальним отримання великими нафтогазовими компаніями «рекордних прибутків» на тлі різкого зростання цін на енергоносії.

«Сукупний прибуток найбільших енергетичних компаній у першому кварталі цього року сягнув майже 100 млрд доларів», - сказав генсек ООН, закликавши уряди обкласти податком ці надприбутки й використовувати отримані кошти «для підтримання найбільш уразливих верств населення в ці скрутні часи».

Доповідь групи, створеної Гутеррешем після повномасштабного вторгнення росії в Україну, рекомендує урядам знайти ефективне фінансування для розв'язання енергетичних проблем, зокрема підтримувати уразливі верстви населення та посилити оподаткування найбільших нафтогазових компаній, а також переходити до економічно ефективних відновлюваних джерел енергії.

Через зростання цін може статися так, що тільки багаті країни зможуть дозволити собі доступ до джерел енергії, вважають експерти ООН. Натомість перехід на відновлювану енергетику може щорічно запобігти смерті від забруднення повітря 4-7 млн людей.

Також зазначається, що розв'язана росією війна й зумовлена нею глобальна енергетична криза є суворим нагадуванням про необхідність енергетичної стійкості та переходу на відновлювані джерела енергії.

У доповіді підкреслюється, що в короткостроковій перспективі необхідно вживати заходів захисту для пом'якшення кризи, а в середньостроковій і довгостроковій - переходити на відновлювані джерела.

Експерти ООН також передбачають, що до 2030 року перехід на такі джерела енергії може створити додатково 85 млн робочих місць.