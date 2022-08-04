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Шольц підтримав продовження терміну експлуатації німецьких АЕС
17:40 03.08.2022 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовження терміну служби останніх атомних електростанцій у Німеччині може "мати сенс", оскільки скорочення потоків газу з Росії підвищує перспективу енергетичної кризи взимку.
Про це повідомляє видання Spiegel, пише "Європейська правда".
Він сказав, що три станції, які планують закрити наприкінці цього року, складають лише невелику частку від загальної електроенергетичної потужності Німеччини. "Але все одно може мати сенс дозволити їм працювати довше", - додав він.
Шольц сказав, що влада зробить висновки на основі стрес-тесту німецької електроенергетичної системи, який зараз проводиться, а потім ухвалить рішення про подальші дії.
Він також зазначив, що газосховища в Німеччині наразі заповнені краще, ніж у попередні роки, і що заплановані нові термінали зрідженого газу мають запрацювати з кінця року.
Це значно покращить можливості Німеччини щодо імпорту газу незалежно від Росії.
Питання про те, чи повинна Німеччина продовжувати експлуатацію своїх атомних електростанцій, стало яблуком розбрату між трьома партіями правлячої коаліції.
Партія вільних демократів хоче, щоб АЕС працювали довше, тоді як соціал-демократи Шольца та "Зелені" виступають проти.
Але Шольц зазначив, що в уряді відбувається переосмислення. Він натякнув, що деяким німецьким землям, таким як Баварія, можливо, доведеться дозволити своїм атомним станціям працювати довше, оскільки вони відстали в будівництві вітрових електростанцій і нових електромереж.
Він також сказав, що Німеччина експортує електроенергію до Франції, якій довелося відключити кілька своїх атомних електростанцій з технічних причин, описавши це як "важливий внесок у європейську солідарність".
Німеччина у минулому році закрила три зі своїх шістьох АЕС і збиралася припинити роботу решти до кінця 2022 року. Так вирішили ще за часів Ангели Меркель після аварії на японській "Фукусімі" внаслідок потужного землетрусу 2011 року.
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