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Нове загострення в Нагірному Карабаху: повідомляють про загиблих і поранених з обох боків
17:36 03.08.2022 |
Так зване міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки в середу заявило про порушення Азербайджаном режиму припинення вогню і загибель одного свого військового та сімох поранених.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн", "Кавказский узел" і JAM-News.
Загострення ситуації в Нагірному Карабаху почалося 1 серпня. За даними невизнаної республіки, азербайджанські підрозділи спробували перетнути лінію зіткнення з північної та північно-західної прикордонної зони.
У вівторок увечері міністерство оборони Росії також повідомило, що за останні дні зафіксовано три порушення режиму припинення вогню азербайджанськими підрозділами у зоні відповідальності російських миротворців.
Сьогодні, за даними "міністерства оборони" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, близько 14:00 за Києвом азербайджанські підрозділи "застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельно поранено одного військовослужбовця". Пізніше там повідомили про поранення ще вісьмох.
Своєю чергою Міноборони Азербайджану повідомило сьогодні про загибель під час обстрілу солдата азербайджанської армії. За даними відомства, стрілянина велася з території, де тимчасово розташований миротворчий контингент Росії - у напрямку Лачинського району.
Азербайджанська сторона не коментувала заяв невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.
Вірменські ЗМІ без посилань на підтверджені джерела говорять про загибель трьох і поранення 15 військових у Нагірному Карабаху.
За даними вірменського журналіста Наїрі Охікяна, в районі Лачинського коридору тривають запеклі бої: азербайджанська армія підійшла до села Єгцаох і намагається зайняти позицію на пагорбі, що примикає до автомагістралі.
Як нагадує JAM-News, учора Азербайджан зажадав звільнити Лачинський коридор, на що Вірменія відповіла відмовою. Єреван вважає, що вимоги Азербайджану порушують тристоронню угоду від 10 листопада, яка зупинила Карабахську війну 2020 року.
У 2020 році Нагірний Карабах був у центрі шеститижневої війни, яка забрала життя понад 6500 людей, перш ніж завершилася угодою про припинення вогню за посередництва Росії.
Згідно з угодою, Вірменія передала частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила близько 2000 "миротворців" для нагляду за перемир'ям.
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