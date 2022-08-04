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АНАЛІТИКА

Ембарго на золото та угоди зі Сбєрбанком: Швейцарія ввела додаткові санкції проти Росії

 

Федеральна рада Швейцарії ввела додаткові санкції проти Росії, які повністю відповідають сьомому пакету санкцій Євросоюзу проти РФ, ухваленому 21 липня. Про це повідомляється на сайті Ради.

Нові санкції насамперед стосуються заборони на купівлю, ввезення чи транспортування золота та виробів із нього з Росії. Послуги, пов'язані із цими товарами, також заборонені.

У межах санкцій запроваджується заборона надання коштів, економічних ресурсів чи технічних послуг російському Сбєрбанку. Впроваджуються нові правила для забезпечення впорядкованого закриття угод та продажу дочірніх компаній Сбєрбанку.

Федеральне управління економіки, освіти та досліджень (EAER) додало до списку санкцій ще 54 особи та 9 організацій з Росії. Таким чином, список осіб та організацій, які підпадають під санкції Швейцарії у зв'язку із ситуацією в Україні, повністю відповідає списку ЄС.

Санкції Швейцарії проти Росії набирають чинності з 18:00 за місцевим часом 3 серпня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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