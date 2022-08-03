Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Бундестазі не вірять в бажання Путіна вести переговори з Україною

 

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман розкритикувала заяви ексканцлера Герхарда Шредера про нібито відкритість президента РФ Владіміра Путіна до переговорів з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Якщо він каже, що Путін хоче врегулювання, то я можу сказати вам сьогодні, як це врегулювання має виглядати в його очах: Путін хоче східну Україну", - сказала Штрак-Ціммерманн.

"Я більш серйозно прислухаюся до того, що говорить пан Лавров, ніж до того, що говорить колишній канцлер" - додала вона.

Голова комітету Бундестагу при цьому мала на увазі заяву Лаврова, в якій той стверджував, що метою Росії є зміна режиму в Києві.

Нагадаємо, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що російський президент Владімір Путін відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною.

Шредер зустрічався з Путіним минулого тижня у Москві.

"Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче досягти переговорного рішення. Уже був переговорний підхід до конфлікту між Україною та Росією, наприклад, у Стамбулі в березні. Турки були дуже корисні, оскільки вони брали участь у переговорах щодо поставок зерна. Наразі це дуже корисно. Першим успіхом є угода про зерно, можливо, можна буде повільно розширити її до припинення вогню", - сказав ексканцлер.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2488
  0,1316
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1753  0,41 1,04 40,1415  0,62 1,52
EUR 39,5626  0,55 1,37 40,9112  0,52 1,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9342  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес