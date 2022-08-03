Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція до листопада планує заповнити газові сховища на 100%

 

У Франції заявили, що до 1 листопада планують повністю заповнити газові сховища.

Про це заявила міністр енергетичного переходу Аньєс Паньє-Рунаше, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Зараз ми заповнили наші стратегічні запаси газу на 80%, ми випереджаємо наші цілі. Це означає, що ми заповнимо їх на 100% до 1 листопада, що було нашою ціллю", - заявила вона.

Вона закликала всіх французів, але особливо "найбільших гравців" "переконатись у зниженні споживання газу та електроенергії".

"І це відповідає нашій цілі боротьби з глобальним потеплінням", - сказала міністр.

"Головні гравці, адміністрації, бізнес повинні скоротити споживання", - наполягала вона.

Міністр нагадала і пояснила дію європейських механізмів солідарності для спільного доступу до джерел енергії. "Ми розраховуємо на солідарність, особливо з боку Німеччини, щодо імпорту електроенергії", - сказала вона, маючи на увазі виробничі проблеми, з якими стикаються французькі атомні електростанції. "І ми повинні підтримувати Німеччину щодо газу, який ми імпортуємо в наші LNG-термінали", - сказала вона.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2488
  0,1316
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1753  0,41 1,04 40,1415  0,62 1,52
EUR 39,5626  0,55 1,37 40,9112  0,52 1,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9342  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес