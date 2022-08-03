Франція до листопада планує заповнити газові сховища на 100%

У Франції заявили, що до 1 листопада планують повністю заповнити газові сховища.

Про це заявила міністр енергетичного переходу Аньєс Паньє-Рунаше, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Зараз ми заповнили наші стратегічні запаси газу на 80%, ми випереджаємо наші цілі. Це означає, що ми заповнимо їх на 100% до 1 листопада, що було нашою ціллю", - заявила вона.

Вона закликала всіх французів, але особливо "найбільших гравців" "переконатись у зниженні споживання газу та електроенергії".

"І це відповідає нашій цілі боротьби з глобальним потеплінням", - сказала міністр.

"Головні гравці, адміністрації, бізнес повинні скоротити споживання", - наполягала вона.

Міністр нагадала і пояснила дію європейських механізмів солідарності для спільного доступу до джерел енергії. "Ми розраховуємо на солідарність, особливо з боку Німеччини, щодо імпорту електроенергії", - сказала вона, маючи на увазі виробничі проблеми, з якими стикаються французькі атомні електростанції. "І ми повинні підтримувати Німеччину щодо газу, який ми імпортуємо в наші LNG-термінали", - сказала вона.