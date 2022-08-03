Росія блокує доставку турбіни для «Північного потоку» - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц біля турбіни для "Північного потоку"

Доставка турбіни німецької компанії Siemens для газогону "Північний потік", через відсутність якої Росія заявила про скорочення поставок газу, заблокована самою Росією. "Немає причин, чому ця доставка не може відбутися", - сказав у середу, 3 серпня, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час відвідин заводу Siemens в німецькому місті Мюльгайм-ан-дер-Рур, повідомляє Agence France-Presse.

Канцлер оглянув саму турбіну, на затримку доставки якої жаліється російський "Газпром" і зазначив, що операторам трубопроводу потрібно було лише сказати, що "вони хочуть отримати турбіну та надати необхідну митну інформацію для транспортування до Росії". "Невиконання контрактів на постачання газу не має жодних технічних причин", - додав Шольц, якого цитує Reuters.

Непотрібна турбіна

14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини "Північним потоком" і заявила про нестачу турбіни від Siemens. У компанії відповіли, що не можуть повернути її з ремонту в Канаді через санкції, запроваджені проти РФ за війну в Україні. Пізніше Німеччина та Канада домовились, що задля уникнення порушення Оттавою санкцій, турбіну спершу відправлять до ФРН, а та передасть її "Газпрому". У Берліні наполягають, що це не порушує санкцій Європейського Союзу, однак в Україні це рішення вважають абсолютно неприйнятним винятком із санкційного режиму проти Росії.

В середні липня агенція Reuters повідомила, що Москва так і не надала документів про те, куди і через який митний пункт слід транспортувати турбіну. В Siemens кажуть, що хотіли б якнайшвидше доставити її, але не можуть повністю контролювати процес. За словами віцеканцлера ФРН Роберта Габека (Robert Habeck), "іноді складається враження, що Росія більше не хоче повертати турбіну".

11 липня Росія припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня "Газпром" відновив постачання до Німеччини, але лише на 40 відсотків від проєктної потужності. Президент РФ Володимир Путін заявив, що "Газпром" планує зупинити ще одну турбіну для ремонту та запропонував запустити трубопровід "Північний потік-2" для збільшення постачання газу, на що Німеччина принципово не погоджується.