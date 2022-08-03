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Ненсі Пелосі вилетіла з Тайваню
13:39 03.08.2022 |
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вилетіла з Тайваню, куди прилетіла напередодні.
Літак Пелосі вилетів з аеропорту Суншань - так завершився візит спікерки на острів, який тривав менше 24 годин.
На телевізійних кадрах можна було побачити Пелосі на трапі літака на злітній смузі в аеропорту Суншань поблизу Тайбея.
Спікерка здійснила цей візит попри бурхливі протести Китаю, який вважає Тайвань своєю провінцією.
Під час візиту вона провела переговори з президенткою Тайваню.
Вона продовжить свій візит до цього регіону, де планує відвідати Південну Корею та Японію.
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