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АНАЛІТИКА

Ненсі Пелосі вилетіла з Тайваню

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вилетіла з Тайваню, куди прилетіла напередодні.

Літак Пелосі вилетів з аеропорту Суншань - так завершився візит спікерки на острів, який тривав менше 24 годин.

На телевізійних кадрах можна було побачити Пелосі на трапі літака на злітній смузі в аеропорту Суншань поблизу Тайбея.

Спікерка здійснила цей візит попри бурхливі протести Китаю, який вважає Тайвань своєю провінцією.

Під час візиту вона провела переговори з президенткою Тайваню.

Вона продовжить свій візит до цього регіону, де планує відвідати Південну Корею та Японію.
 

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