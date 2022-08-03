Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вилетіла з Тайваню, куди прилетіла напередодні.

Літак Пелосі вилетів з аеропорту Суншань - так завершився візит спікерки на острів, який тривав менше 24 годин.

На телевізійних кадрах можна було побачити Пелосі на трапі літака на злітній смузі в аеропорту Суншань поблизу Тайбея.

Спікерка здійснила цей візит попри бурхливі протести Китаю, який вважає Тайвань своєю провінцією.

Під час візиту вона провела переговори з президенткою Тайваню.

Вона продовжить свій візит до цього регіону, де планує відвідати Південну Корею та Японію.