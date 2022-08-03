США схвалили продаж ракет Patriot Саудівській Аравії

Державний департамент США схвалив потенційний продаж ракет Patriot і відповідного обладнання Саудівській Аравії у рамках угоди на суму до 3,05 міліарда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство з оборонної співпраці Міноборони Сполучених Штатів.

Зазначається, що загалом королівство запросило у США 300 ракет цього типу.

"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в регіоні Перської затоки", - вказали у Пентагоні.

Там також додали, що угода покращить здатність Саудівської Аравії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом "поповнення її запасів ракет PATRIOT GEM-T, які закінчуються".

