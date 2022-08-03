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Китай закрив для польотів літаків шість зон поблизу Тайваню
09:37 03.08.2022 |
Пекін поширив офіційне попередження авіакомпаніям про необхідність уникати повітряного простору поблизу Тайваню, повідомляє портал Axios із посиланням на інформацію агентства Bloomberg.
Попередження стосується шести районів у регіоні, оголошених "небезпечними зонами". Обмеження на польоти запроваджуються з 12:00 четверга до 12:00 неділі за місцевим часом.
Axios пов'язує ці дії китайської влади з візитом спікера Палати представників США в Тайвань.
Портал пише, що в середу військове відомство Тайваню обвинуватило КНР "у порушенні міжнародного права та суверенітету Тайбею", що пов'язано з оголошеними Китаєм військовими навчаннями з бойовими стрільбами, які пройдуть у шести різних районах навколо Тайваню.
Дії Китаю "загрожують міжнародним водним шляхам та кидають виклик міжнародному порядку", - заявив представник тайванського відомства.
Як повідомлялося, у середу коментатор китайської армійської газети "Цзефанцзюнь бао" написав, що за умов, коли Пелосі відвідує Тайвань, Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) розпочне серію цілеспрямованих військових операцій.
"НОАК перебуває в стані підвищеної бойової готовності і розпочне серію цілеспрямованих військових операцій для рішучого захисту національного суверенітету та територіальної цілісності і твердої протидії втручанню зовнішніх сил, сепаратистській змові з метою оголошення "незалежності Тайваню", - заявив автор.
Він зазначив, що візит Пелосі "ще більше посилив ескалацію напруженості у Тайванській протоці, це вкрай неправильно та дуже небезпечно".
У коментарі йдеться, що "для Китаю законно, розумно і необхідно вживати будь-яких контрзаходів, це є правом будь-якої незалежної та суверенної країни".
"Ніхто не повинен очікувати, що ми проковтнемо гіркі плоди, які завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку нашої країни, - наголосила газета. - Ми ніколи не дозволимо нікому, жодній організації, жодній політичній партії, у будь-який час і в будь-якій формі відокремити якийсь шматок китайської території від Китаю".
Крім того, як повідомляло китайське англомовне видання Global Times, очікується, що військові навчання КНР пройдуть у морі та повітряному просторі на півночі, південному заході та південному сході від острова Тайвань. Представник Східної зони бойового командування китайської армії Ши І заявив, що в Тайванській протоці проведуть бойові стрілянини на далекі дистанції, а на схід від острова - випробувальні пуски звичайних ракет. Наголошується, що у навчанні задіяні винищувачі-невидимки Ченду J-20.
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