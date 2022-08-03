Пентагон відповів на заяву Шойгу про «знищення» українських HIMARS

Пентагон спростував заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про знищення шести ракетних комплексів HIMARS, які знаходяться на озброєнні ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив офіційний представник Пентагону Тодд Брессейл.

Він назвав "помилковими" заяву Міноборони РФ.

"Українці застосовують з разючою точністю і ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем, які США, наші союзники і партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії", - сказав Брессейл.

Росія регулярно заявляє, що вразила HIMARS, але ще не представила доказів.

Раніше заяву про знищення установок спростували в Оперативному командуванні "Південь".

У липні Шойгу дав наказ командувачу російського угруповання військ "Схід" в Україні спробувати знайти далекобійні системи ЗСУ, які ефективно знищують російські склади зі зброєю та боєприпасами.

Нагадаємо, що вже найближчим часом загальна кількість РСЗВ HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.