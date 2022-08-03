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Пентагон відповів на заяву Шойгу про «знищення» українських HIMARS
08:33 03.08.2022 |
Пентагон спростував заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про знищення шести ракетних комплексів HIMARS, які знаходяться на озброєнні ЗСУ.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив офіційний представник Пентагону Тодд Брессейл.
Він назвав "помилковими" заяву Міноборони РФ.
"Українці застосовують з разючою точністю і ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем, які США, наші союзники і партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії", - сказав Брессейл.
Росія регулярно заявляє, що вразила HIMARS, але ще не представила доказів.
Раніше заяву про знищення установок спростували в Оперативному командуванні "Південь".
У липні Шойгу дав наказ командувачу російського угруповання військ "Схід" в Україні спробувати знайти далекобійні системи ЗСУ, які ефективно знищують російські склади зі зброєю та боєприпасами.
Нагадаємо, що вже найближчим часом загальна кількість РСЗВ HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.
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