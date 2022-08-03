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АНАЛІТИКА

У Білому домі озвучили позицію Байдена щодо візиту Пелосі на Тайвань

 

Президент США Джон Байден поважає рішення спікера Палати представників Ненсі Пелосі здійснити візит на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

У Білому домі зазначили, що США не хочуть кризи у відносинах з Китаєм і не мають наміру "брязкати зброєю", будуть зберігати канали спілкування відкритими.

"Президент зазвичай не коментує рішення про поїздки представників Конгресу, але, як я вже сказав, він поважає її рішення поїхати на Тайвань і вважає, що воно повністю відповідає американській політиці, яка проводиться десятиліттями і підтримується обома партіями", - сказав представник Білого дому.

Кірбі також підкреслив, що Сполучені Штати будуть продовжувати діяти в морях і небі західної частини Тихого океану.

"Очевидно, що ми будемо уважно стежити за цим. Немає жодних причин для того, щоб цей візит став приводом для кризи або конфлікту або приводом, який китайці можуть спробувати підстьобнути для якоїсь військової акції",- заявив він.

За його словами, Китай готовий зробити подальші дії проти Тайваню, включаючи можливий "економічний примус".

Раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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