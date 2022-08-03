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ЄС наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%
23:57 02.08.2022 |
Країни Євросоюзу у липні наростили імпорт дизельного пального з Росії на 22% порівняно з минулим роком, що підкреслює залежність блоку від російських енергоресурсів.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на групу відстеження танкерів Vortexa.
У липні регіон імпортував майже 700 тисяч барелів палива з Росії, що більше, ніж у попередньому місяці, і на 22% більше порівняно з липнем минулого року.
Така динаміка підкреслює залежність ЄС від енергоресурсів з держави-агресора, яка посилювалася в останні роки. Імпорт дизпалива з РФ становить понад половину його загального імпорту в регіон - ДП використовують автотранспортні групи, власники автомобілів і виробники.
Нарощування обсягів імпорту відбувається за декілька місяців вступу у лютому в дію повного ембарго на морські поставки нафти з РФ. Близько 15% загального споживання дизпалива у блоці забезпечує російський імпорт.
На знак занепокоєння щодо глобальної енергетичної безпеки у липні ЄС послабив санкції проти російських державних підприємств, зокрема "Роснєфті". Так, європейським компаніям дозволили брати участь у транзакціях з ними щодо нафти, призначеної для третіх країн.
Ключовим питанням економісти називають те, чи американські нафтопереробники, які зазвичай зосереджуються на виробництві бензину, будуть зацікавлені у високій націнці у Європі, щоб виробляти для регіону більше дизельного палива.
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