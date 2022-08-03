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АНАЛІТИКА

ЄС наростив імпорт дизпалива з Росії у липні на 20%

 

Країни Євросоюзу у липні наростили імпорт дизельного пального з Росії на 22% порівняно з минулим роком, що підкреслює залежність блоку від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на групу відстеження танкерів Vortexa.

У липні регіон імпортував майже 700 тисяч барелів палива з Росії, що більше, ніж у попередньому місяці, і на 22% більше порівняно з липнем минулого року.

Така динаміка підкреслює залежність ЄС від енергоресурсів з держави-агресора, яка посилювалася в останні роки. Імпорт дизпалива з РФ становить понад половину його загального імпорту в регіон - ДП використовують автотранспортні групи, власники автомобілів і виробники.

Нарощування обсягів імпорту відбувається за декілька місяців вступу у лютому в дію повного ембарго на морські поставки нафти з РФ. Близько 15% загального споживання дизпалива у блоці забезпечує російський імпорт.

На знак занепокоєння щодо глобальної енергетичної безпеки у липні ЄС послабив санкції проти російських державних підприємств, зокрема "Роснєфті". Так, європейським компаніям дозволили брати участь у транзакціях з ними щодо нафти, призначеної для третіх країн.

Ключовим питанням економісти називають те, чи американські нафтопереробники, які зазвичай зосереджуються на виробництві бензину, будуть зацікавлені у високій націнці у Європі, щоб виробляти для регіону більше дизельного палива.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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