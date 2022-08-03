Заповнення газових сховищ у Німеччині наближається до бажаного показника

Газосховища в Німеччині зараз заповнені в приблизно на 69%.

Про це заявив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Нині щодня до об'єму газу у сховищі додається 0,4 відсоткові пункти.

Згідно з новою постановою,газосховища в Німеччині мають бути заповнені не менше ніж на 75% до 1 вересня. 1 жовтня у них має бути 85% заповненості, а 1 листопада - 95%.

За словами Мюллера, три чверті всіх газосховищ Німеччини вже заповнені більш ніж на 80%, а в деяких випадках навіть більш ніж на 85%.

Проблемними є кілька сховищ, які раніше перебували в руках росіян, зокрема, у Нижній Саксонії та у Баварії. Рівень заповнення у них значно нижчий.

Як повідомлялося, низка німецьких міст вимикають прожектори на громадських пам'ятках, відмикають фонтани та встановлюють холодний душ у муніципальних басейнах і спортивних залах на тлі скорочення споживання енергії.

Тим часом у французькому уряді кажуть, що могли б постачати газ до Німеччини найближчої зими.