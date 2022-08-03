Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Заповнення газових сховищ у Німеччині наближається до бажаного показника

 

Газосховища в Німеччині зараз заповнені в приблизно на 69%.

Про це заявив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Нині щодня до об'єму газу у сховищі додається 0,4 відсоткові пункти.

Згідно з новою постановою,газосховища в Німеччині мають бути заповнені не менше ніж на 75% до 1 вересня. 1 жовтня у них має бути 85% заповненості, а 1 листопада - 95%.

За словами Мюллера, три чверті всіх газосховищ Німеччини вже заповнені більш ніж на 80%, а в деяких випадках навіть більш ніж на 85%.

Проблемними є кілька сховищ, які раніше перебували в руках росіян, зокрема, у Нижній Саксонії та у Баварії. Рівень заповнення у них значно нижчий.

Як повідомлялося, низка німецьких міст вимикають прожектори на громадських пам'ятках, відмикають фонтани та встановлюють холодний душ у муніципальних басейнах і спортивних залах на тлі скорочення споживання енергії.

Тим часом у французькому уряді кажуть, що могли б постачати газ до Німеччини найближчої зими.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,3804
  0,0329
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1753  0,41 1,04 40,1415  0,62 1,52
EUR 39,5626  0,55 1,37 40,9112  0,52 1,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9342  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес