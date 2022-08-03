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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
США ввели санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ
23:51 02.08.2022 |
Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США у вівторок розширило "чорний список" підсанкційних осіб із Росії, додавши туди російську спортсменку і, ймовірно, цивільну дружину Путіна Аліну Кабаєву.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Крім того, під санкції потрапили низка колаборантів Росії на окупованих територіях - зокрема Кіріл Стрємоусов, гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо і "мер" Маріуполя Константін Іващенко.
Обмеження також були накладені на фонд, інститут і технопарк "Сколково", співвласника "Фосагро" Андрєя Гурьєва, Магнітогорський металургійний комбінат, його власник Віктор Рашніков, колишній головний співвласник "Трубної металургійної компанії" Дмітрій Пумпянскій, засновник "Єврохіму" та СУЕК Андрєй Мєльнічєнко, співвласник аеропорту "Шереметьєво" Алєксандр Пономарєнко.
У квітні ЗМІ повідомляли, що США не зважилися на санкції проти фактичної дружини президента РФ Владіміра Путіна Аліни Кабаєвої через побоювання, що це ще більше розпалить напруженість у відносинах з Росією.
Водночас Європейський Союз, Канада і Велика Британія вже запровадили санкції проти Кабаєвої.
Кілька днів тому США додали до санкційного списку громадянку РФ Наталію Бурлінову та пов'язаний з нею Центр підтримки та розвитку громадських ініціатив "Креативна дипломатія", а також Алєксандра Іонова та пов'язані з ним "Антиглобалістський рух Росії", ТОВ "Іонів Трансконтиненталь" та інформаційне агентство Stop-Imperialism.
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