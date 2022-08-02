Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом

 

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у вівторок заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини зі США в разі визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".

"Подібне застосування власного законодавства, що суперечить міжнародному праву, можливо, бачиться сенаторам і конгресменам як якась страшна кара, що здатна змусити Росію жити згідно з вигаданим США світопорядком, заснованим на правилах", - сказала Захарова на брифінгу.

"При цьому якось забувається, що будь-яка дія породжує протидію, і логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають", - додала вона.

Як повідомлялося, Сенат США у минулу середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Після ухвалення в Сенаті США необов'язкової резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму аналогічний законопроєкт до Палати представників подала група з п'яти конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки її дії багато в чому нагадують "Ісламську державу".
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,3804
  0,0329
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5882  0,27 0,68 40,7618  0,04 0,09
EUR 40,1118  0,36 0,91 41,4353  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9320  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес