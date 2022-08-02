Росія пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у вівторок заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини зі США в разі визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".

"Подібне застосування власного законодавства, що суперечить міжнародному праву, можливо, бачиться сенаторам і конгресменам як якась страшна кара, що здатна змусити Росію жити згідно з вигаданим США світопорядком, заснованим на правилах", - сказала Захарова на брифінгу.

"При цьому якось забувається, що будь-яка дія породжує протидію, і логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають", - додала вона.

Як повідомлялося, Сенат США у минулу середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Після ухвалення в Сенаті США необов'язкової резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму аналогічний законопроєкт до Палати представників подала група з п'яти конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки її дії багато в чому нагадують "Ісламську державу".