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Росія пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом
17:02 02.08.2022 |
Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у вівторок заявила, що Москва може розірвати дипломатичні відносини зі США в разі визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".
"Подібне застосування власного законодавства, що суперечить міжнародному праву, можливо, бачиться сенаторам і конгресменам як якась страшна кара, що здатна змусити Росію жити згідно з вигаданим США світопорядком, заснованим на правилах", - сказала Захарова на брифінгу.
"При цьому якось забувається, що будь-яка дія породжує протидію, і логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають", - додала вона.
Як повідомлялося, Сенат США у минулу середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
Після ухвалення в Сенаті США необов'язкової резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму аналогічний законопроєкт до Палати представників подала група з п'яти конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.
Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки її дії багато в чому нагадують "Ісламську державу".
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