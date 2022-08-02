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АНАЛІТИКА

G7 не відмовляються від ідеї встановлення стелі цін на російську нафту

 

У G7, як і раніше, розглядають ідею встановлення стелі цін на російську нафту, йдеться в спільній заяві міністрів енергетики країн "групи семи", опублікованій у вівторок.

"Ми продовжуємо розглядати низку підходів, зокрема варіанти повної заборони всіх послуг, які дозволяють транспортування морем російської нафти та нафтопродуктів по всьому світу, крім тих випадків, коли ця нафта куплена або за ціною, яка буде погоджена в консультаціях з міжнародними партнерами, або - за ще нижчою ціною", - йдеться у заяві міністрів.

Міністри зазначили, що також прагнуть підтримати стабільність на світових енергетичних ринках та звести до мінімуму негативні економічні наслідки, особливо для країн із низьким та середнім доходом.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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