Росія втрачає газовий важіль впливу на Європу, - Bank of America

Росія втрачає можливість впливати на Європу за допомогою газу. Bank of America попередив, що Кремль може використовувати цей фактор для створення кризи найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

"Газовий важіль Росії слабшає, тому країна може вирішити використовувати його до того, як втратить його", - зазначають у банку.

Bank of America повідомив, що ситуація з газом в Європі швидко змінюється від поганого сценарію до ще гіршого.

За даними банку, після зниження потужності газопроводу "Північний потік-1" до 20% накопичених запасів до зимового періоду може виявитися недостатньо. Тому в даний час ЄС планує широкомасштабне нормування попиту.

Ціни на ф'ючерси на природний газ на TTF наблизилися до позначки в 200 євро за мегават-годину (204 долара), що недалеко від 300 євро, досягнутих в березні.

"У міру зростання песимізму щодо поставок з Росії спотові і форвардні ціни на природний газ в Європі встановлюються в більш високому діапазоні", - йдеться в повідомленні Bank of America.

Разом з тим країни-члени ЄС досягли політичної угоди Про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.