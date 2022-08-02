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Бельгія заморозила російські активи на суму понад 50 мільярдів євро
13:19 02.08.2022 |
Бельгія заморозила 50,5 млрд євро коштів, що належать людям, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє De Morgen.
Ці 50,5 мільярда євро включають всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії і якими володіють 1229 осіб і 110 інших організацій, таких як російські політики, олігархи, банки та компанії, на яких накладено санкції.
Деякі санкції були введені після анексії Росією українського Кримського півострова в 2014 році, але більшість було введено після вторгнення в Україну в лютому.
У Федеральній службі державних фінансів Бельгії не уточнили, у кого з фізосіб чи компаній заморожено найбільші суми: "Все, що ми можемо сказати про це, це те, що під час останньої хвилі санкцій ми знайшли імена, чиї активи були заморожені".
Останні пакети санкцій додали до списку кілька банків, таких як Сбербанк, найбільший російський банк, і ВТБ Банк, один із найбільших банків Росії, найбільшим акціонером якого є держава.
Як повідомлялося, загальна сума пов'язаних із Росією активів, заморожених у зв'язку із запровадженими проти РФ санкціями, у Франції попередньо становить 1,2 мільярда євро.
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