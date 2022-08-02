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АНАЛІТИКА

Фіни відмовляються від автомобілів через зростання цін на пальне

 

Чимало жителів Фінляндії змушені відмовлятися від поїздок на автомобілі або скорочують їх до мінімуму через підвищення цін на пальне. Про це повідомив телеканал Yle із посиланням на опитування страхової компанії LocalTapiola Group.

За цими даними, 44% автомобілістів Фінляндії «відмовляються від поїздок без гострої необхідності», а ще 14% «змушені повністю припинити їх», оскільки більше не можуть собі це дозволити. Загалом 75% фінів відзначили негативні зміни щодо особистого автотранспорту через зростання цін.

Вартість бензину та дизеля у Фінляндії влітку цього року досягла історичного максимуму - понад 2,5 євро за літр. Учасники опитування зазначили, що через це вони витрачають на обслуговування автомобілів у середньому 331 євро на місяць, понад 70% цієї суми йде на пальне.

"Можливо, високі ціни є сигналом для переходу фінського суспільства до більш економічного, безпечного та екологічного транспорту", - заявив директор відділу безпеки дорожнього руху в LocalTapiola Group Тапані Алавірі.

Опитування проводилося у Фінляндії з 27 травня до 3 червня, але його результати публікуються вперше. В опитуванні взяли участь 1085 жителів країни віком 18-79 років, які володіли автомобілем або їздили ним протягом останніх 12 місяців. Похибка становила трохи більше 3 відсоткових пунктів.
 

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