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АНАЛІТИКА

У Росії дефіцит запчастин для ноутбуків Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo та Apple

 

Авторизовані сервісні центри провідних світових виробників ноутбуків повідомляють клієнтів про дефіцит запчастин для ноутбуків. Про це розповіло видання "Известия".

Нестача комплектуючих є актуальною для ноутбуків Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo та Apple. За словами представників майстерень, терміни ремонту можуть досягати до шести тижнів, все залежить від наявності необхідної запчастини.

Найчастіша поломка на ноутбуці - клавіатура. Ремонт ноутбука в такому разі орієнтовно може становити 4-6 тижнів. При цьому поставки комплектуючих до Росії можуть досягати 45 днів через логістичні процеси, що ускладнилися. Через брак русифікованих клавіатур користувачу можуть запропонувати встановити клавіатуру без кирилиці, що можна виправити за допомогою гравіювання, але це також загрожує втратою гарантії.

При цьому "Известия" переконалися, що в неавторизованих сервісних центрах проблем з комплектуючими немає і відремонтувати ноутбук часто можна прямо в день звернення.
Ключові теги: Росія
 

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