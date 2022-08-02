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Британський суд відмовився розморозити рахунки російського мільярдера Авена
11:26 02.08.2022 |
Британський суд відхилив прохання російського мільярдера Петра Авена, який просив скасувати наказ про заморожування двох рахунків, на яких зберігалося близько 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Ці кошти є предметом розпочатого щодо Авена розслідування через порушення санкцій, накладених через його зв'язок із Владіміром Путіним, пише видання The Evening Standard.
Накази про заморожування рахунків були винесені після того, як британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю отримало докази, що рахунки використовувалися від імені Авена для купівлі та продажу розкішних автомобілів та інших операцій, що порушують накладені на нього санкції.
Водночас у суді з'ясувалося, що дружина олігарха Катерина Козіна не маючи власних доходів оплачувала близько 140 тисяч фунтів стерлінгів на місяць на "основні потреби" олігарха після того, як 15 березня проти нього ввели санкції. Тепер вона також перебуває під слідством.
"Вважається, що Катерина Козіна фінансувала основні потреби пана Авена з березня, але немає інформації, яка б підтверджувала, що вона мала власні кошти для покриття щомісячних витрат пана Авена в розмірі 140 000 фунтів стерлінгів", - сказав суддя на слуханні у Вестмінстерському магістратському суді.
Заморожені рахунки - це корпоративні рахунки, які Авен використовував для утримання свого елітного будинку в Сурреї. У суді також стало відомо, що він отримав дозвіл Урядового офісу з питань виконання санкцій на використання частини грошей для оплати комунальних послуг та низки інших витрат.
Як повідомлялося, у березні Пьотр Авен, статки якого місяць тому оцінювалися в 4,5 млрд фунтів стерлінгів, заявив, що не знає, як оплатити послуги прибиральниці чи особистого водія через запроваджені щодо нього санкції.
У березні США, Велика Британія та Євросоюз запровадили санкції проти Петра Авена та його бізнес-партнерів по "Альфа-груп". Після цього його права володіння нерухомістю було заморожено, як і банківські рахунки та інші активи.
Пьотр Авен володів 12,4% акцій українського "Альфа-Банку". Напочатку березня стало відомо, що російські бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен добровільно передадуть свої частки в "Альфа-банку" (Україна) резидентам України, яких погодить НБУ.
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