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АНАЛІТИКА

В Афганістані в ході спецоперації США вбито лідера «Аль-Каїди» Аймана Завахірі

Президент США Джо Байден оголосив про вбивство в Афганістані лідера угрупування ісламізму "Аль-Каїда" Аймана Завахірі.

"Правосуддя відбулося, і цього лідера терористів більше немає. Ми ніколи не відступаємо", - сказав Байден у телезверненні.

За його словами, місцезнаходження Завахірі стало відоме американським спецслужбам раніше цього року.

"Він залишив за собою слід убивств та насильства щодо американських громадян, американських військовослужбовців, американських дипломатів та американських інтересів", - додав Байден.

На спеціальному брифінгу представниця Білого дому розповіла, що високоточного удару було завдано минулої неділі по дому в афганській столиці, в якому Завахірі переховувався останнім часом.

"Протягом кількох місяців наша впевненість у тому, що Завахірі перебуває у цьому місці в Кабулі, зростала. Протягом тривалого часу ми помічали Завахірі на балконі, де зрештою по ньому і було завдано удару", - сказала вона.

За її словами, дві ракети Hellfire було випущено з безпілотника. Внаслідок удару не постраждали ні родичі Завахірі, які перебували в будинку, ні мирні мешканці довкола.

Спецоперація проти Завахірі стала першим ударом американців по "Аль-Каїді" в Афганістані з моменту виведення американських військ у серпні минулого року.

Завахірі був визнаний організатором нападів на США 11 вересня 2001 року і відтоді перебував у бігах.

Він очолив "Аль-Каїду" після того, як Усаму бін Ладена було вбито у Пакистані у 2011 році - також в результаті американської спецоперації.

США призначили нагороду за інформацію про місцеперебування Завахірі у розмірі 25 млн. доларів.

Реакція "Талібану"

Представник ісламістського руху "Талібан" назвав операцію США порушенням міжнародних принципів.

"Такі дії є повторенням невдалого досвіду останніх 20 років і суперечать інтересам США, Афганістану та всього регіону", - сказав він.

Залишається незрозумілим, чи таліби надали притулок Завахірі після захоплення ними влади в Афганістані у серпні 2021 року.

У Білому домі заявили, що вищі посадовці "Талібану" знали про те, що лідер "Аль-Каїди" ховається у Кабулі.

Представник адміністрації сказав журналістам, що присутність Завахірі в афганській столиці була явним порушенням угоди 2020 року, в якій таліби обіцяли не допустити перетворення Афганістану на притулок для міжнародного тероризму.

"Ми очікуємо, що вони дотримуватимуться умов угоди, підписаної у Досі. І присутність Завахірі в центрі Кабула була явним порушенням цих умов, - сказав він. - Ми продовжуватимемо закликати талібів до відповідальності".

У своєму зверненні Джо Байден сказав, що американські спецслужби не попереджали представників "Талібану" про операцію, яка готувалась, але в той же час США сподіваються на подальшу співпрацю з новою владою Афганістану.
 

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