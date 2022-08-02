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Від санкцій вже постраждала третина російських мономіст
09:41 02.08.2022 |
Кожне третє російське мономісто вже постраждало через запровадження західних санкцій та заходів у відповідь з боку влади рф, решта відчують негативні наслідки до кінця року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється в доповіді російського Центру стратегічних розробок (ЦСР), з якою ознайомився РБК.
Серед потерпілих від санкцій - 134 містоутворюючі підприємства, на яких працюють понад півмільйона жителів рф. Ще 38 таких підприємств стикнулися з непрямими наслідками обмежень. При цьому значне погіршення ситуації виявилося у 16 підприємств, де працюють 182 тис. осіб. Найбільше постраждали лісопромисловість та деревообробка, металургія, транспортне машинобудування.
У ЦСР (засновником якого є мінекономрозвитку рф) вважають, що основні негативні наслідки санкцій для соціально-економічного становища мономіст росії проявляться в III і IV кварталах 2022 року. Ідеться про скорочення працівників, зменшення випуску продукції та навіть закриття підприємств, не здатних адаптуватися в нових умовах.
При цьому експерти відзначили 50 монопоселень, яким умови дозволили призвичаїтися до нової ситуації. Це підприємства військово-промислового комплексу та виробники автокомпонентів, аналогів імпортних деталей, а також організації з невисокими темпами модернізації та впровадження сучасних технологій.
Як відомо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну сотні іноземних компаній оголосили про призупинення роботи в рф або про повний вихід з країни.
Наприкінці березня уряд росії дозволив "паралельний імпорт". А в червні набув чинності закон, що дозволяє російським компаніям імпортувати товари без дозволу правовласника.
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