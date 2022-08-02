Франція заморозила 1,2 млрд євро російських активів

Загальна сума пов'язаних із Росією активів, заморожених у зв'язку із запровадженими проти РФ санкціями, у Франції попередньо становить 1,2 мільярда євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю La Tribune заявив голова Управління розвідки та протидії підпільним фінансовим схемам (Tracfin) Міністерства фінансів Францїі Гійом Валет-Валла.

"Обсяг заморожених активів становить близько 1,2 мільярда євро, якщо не враховувати тих, що належать Банку Росії", - заявив він.

Це майже удвічі більше за попередні дані, озвучені наприкінці березня: тоді у Франції було заморожено російських активів на 850 мільйонів євро.

Ще з початку повномасштабного вторгнення в Україну уряд Франції доручив Tracfin створити робочу групу для впровадження санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомлялося на початку липня, Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого. З них понад 12 млрд євро заморожено лише у п'яти державах-членах.

Комісар Європейської комісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс вважає, що замість конфіскації активів Росії, які виявилися замороженими через санкції, Європейський Союз може "утримувати" їх як гарантію участі Москви в повоєнній відбудові України.