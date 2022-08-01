Трамп: Україна мала відмовитися від Криму і вступу до НАТО, щоб уникнути війни

45-ий президент США Дональд Трамп, який оголошував про наміри взяти участь у виборах у 2024 році, вважає, що Україна уникнула б повномасштабного вторгнення Росії, якби визнала Крим російським і відмовилася від вступу до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Трамп заявив в етері подкасту The Clay Travis & Buck Sexton Show.

"Він (Путін) не зміг би цього зробити (напасти на Україну), якби був я. Він би цього не зробив. Щонайменше вони (Україна) мали б укласти угоду. Вони могли б відмовитися від Криму. Могли б щось зробити з НАТО: "Гаразд, ми не будемо приєднуватися до НАТО", і мали б країну, бо, я вважаю, Путін хотів укласти угоду", - сказав він.

"А тепер я не думаю, що він (Путін) хоче укладати угоду. Я думаю, що укласти угоду набагато важче. Він все там (в Україні) бомбить. Ну тобто, він захопить там усе. І вкрай, вкрай сумно дивитися, що відбувається з Україною. Дуже, дуже сумно", - вважає Трамп.

Республіканець повторив свою тезу про те, що накопичення Росією військ біля кордону з Україною було "відмінною переговорною" тактикою, а завдані російськими військам руйнування і тисячі смертей можна було б попередити.

"Ті будівлі, які повністю згоріли, усі ці мертві люди. Втратили багато людей. Можна було досягти угоди. Того всього не повинно було статися. Але якщо цьому судилося статися, це можна було вирішити. І він (Путін) перекинув 200 тисяч військових до кордону для переговорів, і він не зміг укласти угоду - і тепер я не впевнений, що ви вже можете легко укласти угоду", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці лютого Дональд Трамп засудив вторгнення Росії в Україну і сказав, що молиться за українців, після того як на початку тижня вихваляв "геніальність" Путіна. Уже в травні він заявив, що Сполучені Штати мають надавати пріоритет фінансуванню безпеки шкіл перед допомогою Україні.