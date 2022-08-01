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Нафта з рф у липні здешевшала до $78 за барель
19:00 01.08.2022 |
Середня ціна на нафту Urals, основний товар російського експорту, у липні 2022 року знизилася на 10,1% щодо червня цього року - до 78,41 долара за барель, а в річному вираженні - зросла на 8,6%, повідомляє мінфін росії.
«Середня ціна на нафту марки Urals у липні 2022 року склалася обсягом 78,41 долара за барель, що у 1,09 раза вище, ніж у липні 2021 року (72,17 долара за барель)», - йдеться у повідомленні відомства.
У червні 2022 року марка Urals коштувала в середньому 87,25 долара за барель.
У січні-липні 2022 року середня ціна на Urals склалася обсягом 83,27 долара за барель проти 64,68 долара за аналогічний період 2021 року.
Нагадаємо, США, Великобританія й Канада раніше запровадили ембарго на російську нафту, Євросоюз погодив відкладену відмову від російського енергоносія. Крім того, країни Заходу обговорюють встановлення верхньої межі цін на російську нафту, щоб доходи росії не збільшувалися через зростання вартості сировини.
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