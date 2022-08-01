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В ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії
16:26 01.08.2022 |
У Європейському Союзі з 1 серпня набуває чинності заборона на імпорт вугілля з російської федерації. Вона була передбачена в п'ятому пакеті санкцій, ухваленому у квітня 2022 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
«З серпня 2022 року передбачається заборона на купівлю, імпорт та транспортування вугілля та інших видів викопного палива в ЄС, якщо воно походить або експортується з російської федерації», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що частка російського вугілля у структурі споживання ЄС становить 45%, у 2021 році витрати Європейського Союзу на імпорт російського вугілля становили 4 млрд євро.
Як повідомлялось, Євросоюз 8 квітня опублікував п'ятий пакет санкцій, який, зокрема, містить вугільне ембарго, а також передбачає закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.
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