В ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії

У Європейському Союзі з 1 серпня набуває чинності заборона на імпорт вугілля з російської федерації. Вона була передбачена в п'ятому пакеті санкцій, ухваленому у квітня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

«З серпня 2022 року передбачається заборона на купівлю, імпорт та транспортування вугілля та інших видів викопного палива в ЄС, якщо воно походить або експортується з російської федерації», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частка російського вугілля у структурі споживання ЄС становить 45%, у 2021 році витрати Європейського Союзу на імпорт російського вугілля становили 4 млрд євро.

Як повідомлялось, Євросоюз 8 квітня опублікував п'ятий пакет санкцій, який, зокрема, містить вугільне ембарго, а також передбачає закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.